PALERMO: LEGALE TITOLARI PUB, DA TAR COMPORTAMENTO NON ORTODOSSO

17 maggio 2017- 20:52

Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - "Per me esistono i presupposti per presentare ricorso in appello. Tuttavia i miei clienti sono molto scoraggiati, da anni si vedono costretti a continui contenziosi e sono bersagliati dall'Amministrazione comunale. Sono esausti e stanno riflettendo su cosa fare". A dirlo all'AdnKronos è l'avvocato Giovanni Puntarello, legale dei nove titolari di locali palermitani che hanno presentato ricorso contro il regolamento sulla movida approvato dal Comune di Palermo nel novembre del 2015. Il Tar oggi ha respinto il ricorso giudicandolo "infondato". "Il Tar con la sentenza di oggi contraddice il Cga, che lo scorso giugno non si era limitato a una semplice ordinanza cautelare ma era entrato nel merito spiegando per quali ragioni risultava particolarmente fondato il ricorso - spiega l'avvocato -. Il Cga aveva dato un'indicazione al Tar in ordine al merito della controversia che il Tribunale amministrativo regionale avrebbe dovuto osservare. Invece, in maniera non ortodossa, il Tar ha espressamente evidenziato che non condivide la decisione del Cga. In pratica, il Tar ha ritenuto di poter mettere in discussione quanto stabilito dal proprio giudice di appello" conclude Puntarello.