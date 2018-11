29 novembre 2018- 19:13 Palermo: Live surgery dalla sala operatorio del 'Civico'

Palermo, 29 nov. (AdnKronos) - “Live surgery” dalla Sala operatoria della chirurgia oncologica dell’ospedale Civico di Palermo diretta dal dottor Pierenrico Marchesa. Domani la seduta operatoria andrà in streaming sul sito www.laparoscopic.it e sarà proiettata in collegamento con il congresso di chirurgia dell’apparato digerente, giunto ormai alla sua ventinovesima edizione, che si tiene a Roma in questi giorni presso l’auditorium del Massimo. La sala sarà collegata dalle 10.30 alle 13.30 per il primo intervento e dalle 15 alle 18.30 per gli altri due interventi."Quest’anno i riflettori di questo importante evento, da sempre molto seguito dalla comunità chirurgica, saranno puntati sul nuovo polo oncologico dell’Arnas-Palermo dove sarà altresì allestita un’aula attigua al blocco operatorio per poter permettere al pubblico interessato di assistere “on site” a procedure chirurgiche realizzate con le più innovative tecniche laparoscopiche", si legge in una nota.Il dottor Marchesa e il suo team eseguiranno dalle ore 10 in poi alcuni interventi di chirurgia addominale oncologica "con approccio mininvasivo rispettivamente per un cancro del colon-retto e patologia neoplastica epatobiliare".