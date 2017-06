PALERMO: LOTTA AL TURISMO SESSUALE, LUNEDì CONFERENCE ISTITUZIONALE (2)

30 giugno 2017- 17:19

(AdnKronos) - Come spiega ancora Mete Onolus "In Italia il problema non è legato alla normativa. Il rapporto della Commissione Europea sul recepimento della Direttiva UE93/2011 ha sottolineato che l’Italia si pone ancora oggi in una posizione di avanguardia sul tema, essendo tra i pochi Stati dell’Unione ad essersi dotati di strumenti legislativi specifici in grado di rispondere in maniera concreta al contrasto del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori nel turismo". "Si deve allora avviare una nuova fase che affianca alle attività di monitoraggio nuove azioni di sensibilizzazione andando ad evidenziare le esperienze positive (buone pratiche), suscitando dibattito e coinvolgimento dei diversi stakeholders delle varie branche della filiera, fino a stimolare all’azione le imprese del settore", dice Mete Onlus. Si è deciso di porre al centro dell’attenzione il sistema degli Aeroporti italiani: "data la capacità di raggiungere una moltitudine di persone, sia in entrata sia in uscita dal nostro Paese, questi si caratterizzano per essere il luogo ideale per sensibilizzare i turisti. Gli Aeroporti e le Società di gestione aeroportuale sono soggetti privilegiati per il monitoraggio e la sensibilizzazione del tema del turismo sessuale nei confronti dei minori. Questo è sostenuto dall’incalzante aumento dei passeggeri in transito negli aeroporti italiani, cresciuti di 27 milioni nel giro di 8 anni (2006/2014), raggiungendo quota 151 milioni con un incremento medio annuo del 3%".