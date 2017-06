PALERMO: LOTTA AL TURISMO SESSUALE, LUNEDì CONFERENCE ISTITUZIONALE (3)

30 giugno 2017- 17:19

(AdnKronos) - L’iniziativa di Palermo sarà promossa dall’EBNT anche mediante una precisa azione di comunicazione nei confronti degli operatori turistici italiani, ed in particolare quelli dell’intermediazione tradizionale. Attraverso una immagine/comunicazione, appositamente realizzata, sarà infatti inviata una DEM ad un target profilato di tour operator, network di agenzie di viaggio e altri operatori turistici dell’intermediazione italiana, sensibilizzati ed informati attraverso una locandina. Nei mesi a seguire si prevede la realizzazione di altri momenti di comunicazione nel centro/nord Italia, cui verranno invitati, tra gli altri, le unità specializzate della Pubblica Sicurezza e della Magistratura. “Sin dall’inizio, l’Associazione Mete Onlus ha focalizzato la propria attenzione, il proprio interesse ed il proprio impegno umanitario internazionale nei confronti della schiavitù sessuale, quale matrice comune di chi è vittima di matrimoni forzati, spose bambine, ragazze alle quali viene negata l’istruzione, donne utilizzate come merce di scambio, donne vittime della tratta. E così, seguendo il nostro naturale percorso abbiamo deciso di porre i riflettori sul turismo sessuale riguardante i bambini", dice la Presidente Giorgia Butera."Quando parliamo di questa tragedia ci riferiamo a uomini (ed in qualche caso, anche donne) che comprano ed abusano oltre che dell’umano, della povertà economica e sociale -aggiunge - Tutti i bambini del mondo hanno il diritto ad essere amati allo stesso modo, e di vivere in modo sano e naturale. Non è accettabile, in alcun modo, che si debba partire per praticare turismo sessuale; il viaggio, è un’altra cosa. Il viaggio è istruzione, è svago, conoscenza, è cultura del vivere”.