PALERMO: M5S DESIGNA PRIMI QUATTRO ASSESSORI

16 maggio 2017- 12:03

Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Il Movimento Cinque Stelle ha anche presentato, come previsto per legge, i nomi di quattro assessori designati, due uomini e due donne. Si tratta dell'architetto e dottore di ricerca in pianificazione urbana e territoriale Annalisa Gianpino per l’area Urbanistica, dell’imprenditore Aldo Penna, che da anni si occupa di riqualificazione ambientale, per la cura del Verde, dello storico attivista del M5S Adriano Varrica, dal 2010 consulente tra Parlamento europeo e Camera dei deputati, per l’area Ambiente e della commercialista Alessandra Costantino per l’area Aziende partecipate.