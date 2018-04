27 aprile 2018- 08:30 Palermo: M5S, forno crematorio Cimitero Rotoli si ferma di nuovo

Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "l forno crematorio del Cimitero dei Rotoli si ferma di nuovo. Dopo i danni per il cedimento di una volta, il direttore del cimitero ha annunciato che oggi le cremazioni si fermeranno ancora per via del liquido che deve essere smaltito, e i tempi sono indefiniti visto che un imprevisto di natura tecnico-amministrativo ha rallentato il bando di gara". E' la denuncia del M5S a Palermo. "Oltre a questo, si pone l'urgenza di trovare una soluzione per un problema forse ancora più grave: gli spazi per le sepolture sono quasi del tutto esauriti anche nella ex zona inibita", dicono.Il MoVimento 5 Stelle di Palermo, con in prima linea i consiglieri Antonino Randazzo e Giulia Argiroffi, "da mesi si batte per offrire ai cittadini palermitani una riduzione dei disagi nel più breve tempo possibile e garantire un dignitoso trattamento ai defunti e ai loro familiari".