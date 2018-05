4 maggio 2018- 12:52 Palermo: M5s, rischio fallimento, attivare procedure predissesto

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Attivare le procedure di predissesto al Comune di Palermo. Lo chiedono i parlamentari del M5s a Sala delle Lapidi, che stamani durante una conferenza stampa hanno illustrato la situazione di "profonda crisi economico-finanziaria" che attraversa il Comune. "Tutti gli indicatori in nostro possesso - ha detto il capogruppo dei Cinquestelle, Ugo Forello - dal ricorso ormai ordinario all’indebitamento al ritardo dei pagamenti, dall’imponente mole e valore del contenzioso contro il Comune alla crisi delle società partecipate e al fenomeno sempre crescente del disallineamento, dalla ridotta capacità di riscossione ai parametri di deficitarietà strutturale, ci conducono a una sola conclusione: Palermo rischia il fallimento".A questo quadro si aggiungono, inoltre, secondo i pentastellati, le recenti osservazioni della Corte dei Conti con le quali si evidenziano "possibili anomalie, criticità e irregolarità" nei bilanci consuntivi del Comune e "i pesanti rilievi amministrativo-contabili" dell’Ispettorato di finanza del Mef "ai quali ancora non si è posto rimedio". "Il sindaco, invece di continuare a fare passerelle in diverse zone della città, promettendo roboanti opere e interventi di manutenzione à gogo -prosegue il capogruppo pentastellato -, ha l’obbligo giuridico e morale di riconoscere e affrontare lo stato di crisi. Non è accettabile che continui a ripetere la menzogna che tutto va bene mentre la nave affonda".