4 maggio 2018- 12:52 Palermo: M5s, rischio fallimento, attivare procedure predissesto (2)

(AdnKronos) - Vista la situazione, per il M5S Palermo diventa di fondamentale importanza agire con "senso di responsabilità, scrupolo e attenzione, nell’interesse della città di Palermo che oggi rischia il collasso". "È necessario un processo di reale cambiamento attraverso il risanamento dell’Amministrazione comunale - ha concluso Forello - Per questo richiediamo di valutare d’urgenza la possibilità di redigere, in tempi brevissimi, un piano anti-dissesto e di avviare le procedure di predissesto".