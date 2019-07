11 luglio 2019- 15:57 Palermo: mafia nigeriana, in città cellula operativa dei 'Vikings' (2)

(AdnKronos) - Il gruppo criminale, spiegano, "è caratterizzato da una struttura gerarchicamente organizzata e ramificata su tutto il territorio nazionale, con una forte capacità intimidatoria. L’associazione è prevalentemente dedita alla commissione di delitti contro la persona, soprattutto in occasione di scontri con i cult rivali per il controllo del territorio e la supremazia all’interno della comunità nigeriana, delitti in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, allo scopo di arricchire il cult".Strumentale, sottolineano ancora dalla questura, "alla loro operatività, la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva nei confronti degli altri cittadini nigeriani". Obiettivo: rendere più forte l’associazione sia nei confronti degli associati che nei confronti della comunità nigeriana e degli altri gruppi criminali nigeriani.