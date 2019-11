6 novembre 2019- 10:45 Palermo: maltrattamenti e insulti ad anziani in casa di riposo, arrestati due operatrici sanitarie

Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - Avrebbero insultato e maltrattato per molto tempo alcuni anziani ospiti di una casa di riposo. Con questa accusa i Carabinieri di Palermo hanno arrestato due operatrici sanitarie, dipendenti di una casa di riposo di San Giuseppe Jato, ritenute responsabili di gravi violenze fisiche e psicologiche ai danni degli anziani ospiti della struttura sanitaria. B.G. 55enne di San Cipirello e S.F. 60enne di San Giuseppe Jato, dallo scorso settembre ad oggi, hanno ripetutamente esercitato violenze fisiche e psicologiche nei confronti di ospiti della struttura ed in particolare di un’anziana di 76 anni.A dare inizio alle indagini dei Carabinieri è stata la denuncia presentata dai parenti dell’anziana che da tempo avevano notato lividi ed ematomi sul corpo della vittima. I militari dell’Arma hanno immediatamente evidenziato un grave quadro indiziario a carico delle due donne, che si sono rese protagoniste in pochi giorni di incresciosi episodi proprio ai danni dell’anziana donna."Le scene registrate, che mostrano le indagate vessare gli ospiti della struttura, non potranno essere diffuse proprio per la loro crudezza", dicono i carabinieri. Le due donne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono state collocate agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni in attesa dell’interrogatorio di garanzia.