PALERMO: MARKET DELLA DROGA A CONDUZIONE FAMILIARE, ARRESTATI MADRE E FIGLIO

29 gennaio 2018- 08:43

Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - Madre e figlio avevano organizzato nella loro casa allo Zen di Palermo un vero e proprio supermarket della droga a conduzione familiare, con la collaborazione di altri congiunti . Ma sono stati scoperti e arrestati dai Carabinieri della Stazione di Palermo-San Filippo Neri che hanno oggi eseguito un’ordinanza di applicazione di 3 misure cautelari in carcere, 3 obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria e una misura provvisoria di sicurezza della libertà vigilata, emesse dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un intero nucleo familiare dedito al traffico di sostanze stupefacenti.Dopo l’operazione “Teseo” già condotta dall’Arma allo Zen nel febbraio 2017 con l’arresto di 27 persone, l’indagine di oggi denominata 'Under square', ha ancora una volta "fatto emergere una conduzione familiare del market della droga allo Zen", dicono gli inquirenti.In particolare, le attività investigative sono state avviate nell’aprile 2017, quando i militari hanno eseguito un arresto in flagranza di reato nei confronti di Davide Arizzi, trovando ben 2 kg di marijuana, 400 grammi di hashish e 18 grammi di cocaina, oltre a vario materiale necessario per il confezionamento in dosi, in un appartamento situato nei pressi della Stazione Carabinieri all’interno dello Zen. Da lì, l’inizio delle attività tecniche, con intercettazioni telefoniche ed ambientali, grazie alle quali si sono ricostruiti gli assetti e le dinamiche criminali dell’intera famiglia: proprio così, perché a gestire il traffico illecito ed ad essere i reali possessori di tutta quella sostanza stupefacente, erano tutti i componenti della famiglia Arizzi.