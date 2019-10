1 ottobre 2019- 18:59 Palermo: messa a San Filippo Neri e visita a stazione carabinieri per arcivescovo

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice celebrerà domani, alle 16.30, la Santa Messa all'interno della chiesa parrocchiale di San Filippo Neri e, a seguire, farà visita alla stazione dei carabinieri San Filippo Neri dove verrà ricevuto dai comandanti dei carabinieri di Palermo. Solo pochi giorni fa, durante una processione religiosa in onore del santo Padre Pio, il corteo giunto all’altezza della caserma carabinieri ha omaggiato con un 'inchino' i carabinieri come simbolo di vicinanza alle istituzioni.Domani il vescovo incontrerà i militari in servizio e un gruppo di bambini che partecipano ad attività di laboratorio nell'ambito del progetto 'Varcare la soglia' de 'l'albero della vita' il cui scopo è quello di rafforzare il legame fra gli alunni e i loro 'maestri carabinieri'. Il laboratorio è uno dei progetti 'Cultura della legalità' promosso dal comando generale dell'Arma dei carabinieri con l'obiettivo di alimentare la fiducia nelle istituzioni.