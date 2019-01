5 gennaio 2019- 11:27 Palermo: Miccichè contro Salvini, stia meno connesso e faccia il ministro

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - "Questa notte a Partinico dei farabutti hanno dato fuoco all’albero di Natale fatto dai volontari in una zona abbandonata e da poco riqualificata e donata come spazio destinato ai bambini. Pochi giorni fa erano stati dati alle fiamme i bus per il trasporto dei disabili. Una coincidenza quanto mai sospetta che mi preoccupa. Signor Matteo Salvini, con tutti i problemi di ordine pubblico che in questo momento vive la Sicilia, le consiglio di dedicarsi meno alla sua personale campagna elettorale sulla pelle dei migranti e al braccio di ferro coi sindaci che si rivoltano contro un suo decreto razzista". Lo scrive su Facbook Gianfranco Miccichè (Fi), presidente dell'Ars, commentando quanto accaduto la scorsa notte a Partinico dove è stato dato fuoco a un albero di Natale. "Stia meno connesso al suo profilo Facebook e si colleghi al suo ruolo di Ministro dell’Interno", conclude Miccichè.