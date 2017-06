PALERMO: MICCICHé, ORLANDO UN FENOMENO, è IL PADRONE E SCEGLIE I SERVI

12 giugno 2017- 20:20

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Il bicchiere è mezzo pieno. Perché Forza Italia è "il secondo partito a Palermo dopo il M5s" anche se le urne non consegnano la vittoria di Fabrizio Ferrandelli, l'ex dem su cui gli azzurri avevano puntato per vincere le amministrative e riconquistare Palermo. "Non ha i numeri che si sperava avesse". Ma su tutto una cosa emerge dal voto di ieri: "Orlando è un fenomeno, è forte, è bravo anche se per la città non è un bene perché Palermo è ferma, morta, non succede mai nulla". All'indomani delle amministrative che nel capoluogo siciliano hanno incoronato vincitore Leoluca Orlando con il 46 per cento dei consensi, Gianfranco Miccichè, il commissario di Forza Italia in Sicilia, analizza a caldo i primi risultati."Una cosa bisogna ammetterla - dice all'AdnKronos -: Orlando è un fenomeno, tanto di cappello. Certo, ha fatto la campagna elettorale usando il Comune, ma non è stato il solo, quindi non gli si può neppure imputare questa cosa. E' il comandante Che Guevara, ha fatto capire che il padrone è lui e che si sceglie persino i servi. Il Pd d'altra parte ha incassato un risultato pessimo. Si è dovuto mettere insieme ai centristi per raggiungere poco più dell'8 per cento". Storia diversa, invece, per Forza Italia. "Siamo il secondo partito dopo il M5s - spiega Miccichè -, un risultato straordinario da cui ripartire. Perché dopo il tradimento di Alfano in Sicilia c'era da ricostruire il centrodestra, oggi partiamo da qui, da fondamenta solide e alle prossime amministrative arriveremo con un candidato nostro".