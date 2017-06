PALERMO: MICCICHé, ORLANDO UN FENOMENO, è IL PADRONE E SCEGLIE I SERVI (2)

12 giugno 2017- 20:20

(AdnKronos) - Il vero vincitore, allora, per l'azzurro che da un anno ha ripreso in mano le redini del partito in Sicilia è Leoluca Orlando. "Il suo risultato personale è impressionante - dice -: ha racimolato da solo 15mila voti, il 10 per cento dei consensi". E l'ex dem Ferrandelli, su cui forzisti e cuffariani avevano puntato per la vittoria alle urne? "Non rinnego l'operazione Ferrandelli - assicura -, ma non aveva i numeri che si sperasse avesse. E' un ragazzo molto bravo, una risorsa, spero non si avvilisca". Incassata la sconfitta come coalizione c'è da ragionare sui motivi. "Non siamo riusciti a veicolare la nostra proposta, una proposta seria e credibile - ammette il leader azzurro -. Abbiamo fatto degli errori nella comunicazione, io stesso mi assumo la responsabilità. Contro Orlando occorreva un investimento importante in termini di comunicazione. Invece, lo stesso Ferrandelli ha preferito fare quello che era abituato a fare, girare tra i quartieri, parlare con la gente. Contro Orlando non è bastato".