PALERMO: MINACCIA DI MORTE MOGLIE E FIGLI, ARRESTATO 91ENNE

15 giugno 2017- 11:38

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Con l'accusa di detenzione illegale d’arma da fuoco, minaccia aggravata e sequestro di persona i carabinieri hanno arrestato a Palermo I.F., 91 anni. Ieri pomeriggio l'uomo, al culmine di una violenta lite per futili motivi, ha minacciato la moglie di 87 anni e i figli di 64, 60 e 57 anni con una rivoltella calibro 5,75 non legalmente detenuta. Dopo avere costretto due dei suoi figli a uscire dalla stanza, si è chiuso dentro la figlia e la moglie minacciando di ucciderle entrambe.L'immediato intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Dopo aver convinto l'anziano a desistere dai suoi propositi, lo hanno bloccato e arrestato. L'arma e i 26 proiettili sono stati sequestrati. Il pensionato è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.