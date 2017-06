PALERMO: MISURACA (AP), ORLANDO SCELTA GIUSTA, PROGETTO INCLUSIVO E CIVICO

12 giugno 2017- 18:15

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Il netto successo di Leoluca Orlando dimostra che su Palermo abbiamo effettuato la scelta giusta. Con il nostro consueto senso di responsabilità abbiamo voluto sposare un progetto inclusivo e aperto alla società civile, all'associazionismo, un progetto legato al territorio, con una precisa identità e con una visione per il futuro della città e dei palermitani. I risultati ci hanno dato ragione". A dirlo è il deputato di Ap, Dore Misuraca, all'indomani delle amministrative che hanno incoronato sindaco di Palermo per la quinta volta, Leoluca Orlando. "Con i nostri consiglieri adesso siamo certi che sapremo offrire un prezioso contributo nell'amministrazione della città - aggiunge -. È chiaro che il patrimonio civico e politico maturato in questi mesi non deve e non può essere sprecato, soprattutto in vista delle prossime sfide elettorali".