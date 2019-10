31 ottobre 2019- 13:05 Palermo: morto l'avvocato Salvatore Gallina Montana, oggi i funerali

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - Si sono svolti questa mattina, a Valdesi, i funerali dell'avvocato Salvatore Gallina Montana morto ieri, a Palermo, all'età di 92 anni. Decano dell'avvocatura siciliana aveva iniziato la carriera nella sua Caltanissetta, nello studio di Giuseppe Alessi, poi presidente della Regione. Gallina Montana è stato protagonista di tutti i più importanti processi che si sono tenuti in Sicilia. Ha difeso capimafia del rango di Michele Greco al maxiprocesso, importanti burocrati della Regione e imprenditori in processi per reati contro la pubblica amministrazione. E' stato fra i fondatori della Camera penale di Palermo.