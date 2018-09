29 settembre 2018- 18:23 Palermo: musica e talenti emergenti all'Enel energia tour (2)

(AdnKronos) - Sul palco ci sarà spazio anche per un altro talento della musica: Giorgio Poi. Romano di adozione, nasce a Novara e, appena ventenne, si trasferisce a Londra, dove si diploma in chitarra jazz alla “Guildhall School Of Music And Drama”. Il 2017 è l’anno della sua consacrazione con una lunghissima estate di concerti che tocca praticamente tutta la penisola e i maggiori festival italiani. Nello stesso periodo “Fa Niente”, il suo brano di maggior successo, viene eletto da Rockit miglior disco dell’anno e molti altri siti musicali lo piazzano in testa alle classifiche.Previste, oltre alla musica, tantissime attività, come street food, intrattenimenti per tutta la famiglie e laboratori musicali per bambini. Raccontare il territorio attraverso la musica, è questo l’obiettivo di Enel Energia che vuole attivare momenti di socializzazione e di vicinanza tra le persone nell’ambito di un contesto culturale stimolante e aperto. Un’esperienza unica e coinvolgente in cui allestimenti, contenuti e relazioni con il pubblico sono disegnati per divertire e accogliere tutta la comunità.