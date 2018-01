PALERMO: MUSUMECI, è POSSIBILE SCONGIURARE INTERRUZIONE ACQUA

27 gennaio 2018- 14:45

Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "Credo che il calendario messo in cantiere possa tentare di scongiurare l'interruzione totale dell'approvigionamento idrico a Palermo". E' quanto annuncia all'Adnkronos il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, parlando della crisi idrica a Palermo. "Si deve realizzare un bypass dalla sorgente di Scillato - dice ancora Musumeci a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palermo - Stiamo guardando alla possibilità di potere attivare subito alcuni dissalatori e in media e lunga scadenza pensiamo anche alla realizzazione di infrastrutture attraverso l'utilizzo dei fondi del Patto per il Sud". Ma spiega anche: "Se razionare l'acqua a Palermo sarà un compito dell'Amap e non della Regione". E l'assessre ai Rifiuti e all'acqua che deve sostituire il dimissionario Vincenzo Figuccia quando arriverà? "Nel frattempo l'assessore c'è e si chiama Nello Musumeci", dice il Governatore. "Un assessore che lavora senza risparmiarsi un attimo - aggiunge - Abbiamo un consulente". Si attende il sì definitivo di Alberto Pierobon, ex sub commissario per emergenza rifiuti in Campania, e dirigente del Consorzio Treviso 3. "Credo che entro la prossima settimana il dottor Pierobon dovrà sciogliere la riserva, spero in senso positivo - dice ancora Musumeci - Avremo tutti gli strumenti, materiali umani e finanziari per potere avviare questa nuova fase".