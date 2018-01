PALERMO: MUSUMECI, è POSSIBILE SCONGIURARE INTERRUZIONE ACQUA (2)

27 gennaio 2018- 14:46

(AdnKronos) - Ma poi sottolinea che la crisi idrica siciliana che, con ogni probabilità, costringerà i palermitani ai turni a giorni alterni, è il risultato di "anni e anni di mancata programmazione e di scorretta gestione del problema". "Abbiamo un tavolo permanente, istituito presso l'assessorato Acqua e rifiuti - dice ancora - C'è tanta mobilitazione anche da parte di altri enti, la Regione ha solo il compito di pianificare, che significa due o tre anni. Ma non ci limitiamo a questo. Oggi serve anche affrontare l'emergenza e lo stiamo facendo con il nostro dirigente, l'ingegnere Cocina e i funzionari, senza risparmiarci". Musumeci annuncia, infine, all'Adnkronos che "la prossima settimana la giunta varerà l'istituzione dell'ufficio del piano per la redazione del piano regionale dei rifiuti. Mancava da anni ed è lo strumento essenziale, non solo per pianificare quello da fare, ma anche per tornare ad attingere alle risorse europee che ci erano state negate perché la Regione non si era dotata di un piano regionale dei rifiuti ordinario, visto che quello di cui si dispone è emergenziale...".