PALERMO: NASCITE IN CALO, NEL 2016 AI MINIMI DEGLI ULTIMI 50 ANNI (2)

2 gennaio 2018- 11:03

(AdnKronos) - Diminuiscono dello 0,6 per cento anche gli immigrati, che nel 2016 sono stati 9.342. In termini di composizione percentuale, l’87,1 per cento degli immigrati proviene da altri comuni del territorio nazionale (8.137, +4,3 per cento), mentre il 12,9 per cento dall’estero (1.205, -24,4 per cento). Sul fronte delle cancellazioni, si sono registrati 11.678 emigrati, in diminuzione dell’8,2 per cento rispetto al 2015. Il numero di immigrati evidenzia una sostanziale stabilizzazione, da circa un quindicennio, intorno a 10-12mila unità l’anno, anche se negli ultimi anni sembra manifestarsi un trend decrescente. Il numero di emigrati, dopo essersi anch’esso essersi stabilizzato, nell’ultimo decennio, fra 14 e 16mila unità l’anno, nell’ultimo periodo è significativamente diminuito, fino ad attestarsi intorno a quota 12mila. Il saldo migratorio, pari alla differenza fra immigrati ed emigrati, nell’arco di tempo considerato (a partire dal 1980), è sempre risultato negativo, con la sola eccezione del 1981 e del 1982, gli unici due anni in cui il numero degli immigrati è stato superiore al numero degli emigrati.