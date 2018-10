22 ottobre 2018- 08:30 Palermo: nel weekend oltre 65 mila visitatori per 'Le vie dei tesori' (2)

(AdnKronos) - Debutta con una bellissima performance anche Catania: di fatto i numeri sono stati guadagnati in soli due giorni (sabato e domenica) perché il venerdì è stato tutto sotto la pioggia. Il luogo più amato dai cittadini e dai turisti è stata la chiesa di San Nicolò l’Arena – la più grande della Sicilia - con il camminamento sui tetti da cui si osserva l’intera città e lo sguardo spazia fino all’Etna, al quartiere Monte Po e alle coste di Siracusa: in tutto, l’hanno scelta 394 visitatori, tallonata dal Convitto nazionale Cutelli che ha chiuso a 366 presenze. Palazzo Asmundo di Gisira, uno dei più belli di Catania che è stato trasformato in haute hotellerie è stato visitato da 350 persone mentre il simbolo istituzionale, Palazzo degli Eelefanti, ha visto entrare 294 visitatori. In 255, infine, hanno voluto scoprire la cappella Bonajuto scoperta da Houel durante il suo Grand Tour: il dipinto che ne nacque è oggi all’Ermitage. Le Vie dei Tesori continua a Palermo e a Catania fino al 4 novembre, più un weekend palermitano (dal 9 all’11) dedicato alla Notte Bianca dell’Unesco: in tutto sono aperti 130 luoghi, di cui 18 su prenotazione. Ottime perfomance di debutto anche per i 30 siti in Nord Italia, che hanno superato i duemila visitatori: aperti dieci luoghi, tra chiese e giardini nascosti, a Milano, altrettanti nell’elegante Mantova dedita all’arte; e dieci tra i borghi della Valtellina, sulle orme dell’Orlando Furioso.