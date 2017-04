PALERMO: NETTURBINI ASSENTEISTI A NATALE, 98 CONDANNE

28 aprile 2017- 19:05

Palermo, 28 apr. (AdnKronos) - Si è concluso con 98 condanne su 126 imputati il 'maxiprocesso' per l'assenteismo alla Rap di Palermo, la società per la raccolta dei rifiuti, nel processo per dipendenti dell'azienda accusati di interruzione di pubblico servizio durante le feste natalizie del 2013. La sentenza è stata emessa questa sera dal giudice monocratico di Palermo Salvatore Flaccovio. L'assenza dei netturbini nei giorni tra il Natale e l'Epifania del 2014 aveva trasformato la città in una immensa discarica a cielo aperto. L'indagine è coordinata dal Procuratore aggiunto Dino Petralia ed dal sostituto Anna Battaglia.Gli imputati, tra cui anche dirigenti, avrebbero violato gli obblighi previsti dal contratto di servizio con il Comune, che impone di garantire la pulizia anche nei giorni festivi, e che non avrebbero stilato un ordine di servizio, “lasciando che – come sostiene l'accusa – la presenza al lavoro avvenisse in base ad una scelta volontaristica e del tutto arbitraria dei lavoratori dipendenti”.