PALERMO: NOI CON SALVINI, LA VARDERA? SE VERO NE PAGHERà CONSEGUENZE

15 giugno 2017- 13:10

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Non conosco personalmente La Vardera e non mi sono occupato della campagna elettorale di Palermo. Certo se quello che in queste ore sta emergendo dalla stampa venisse confermato sarebbe grave. Aspettiamo di conoscere meglio i fatti e poi decideremo cosa fare". A dirlo all'AdnKronos è Angelo Attaguile, leader di Noi con Salvini in Sicilia, commentando la bufera che si è abbattuta sul giovane Ismaele La Vardera, candidato sindaco di Palermo sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, sulla cui campagna elettorale si addensano oggi parecchie ombre. Sembra, infatti, che l'ex Iena avrebbe approfittato della sua posizione per girare un docufilm sui retroscena del voto in Sicilia. Insomma una candidatura bluff, che ha mandato su tutte le furie Fratelli d'Italia. "Abbiamo dato mandato ai nostri avvocati di procedere con un'azione legale a tutela dell'immagine del partito" ha detto all'AdnKronos Raoul Russo. "Io ero personalmente contrario a presentare una lista a Palermo - aggiunge Attaguile -, perché qui più che un confronto politico c'era uno scontro di potere tra un uomo, Leoluca Orlando, che lo ha gestito per circa 30 anni e un'armata Brancaleone, con dentro Cuffaro e Miccichè, che in questi anni ha gestito clientele. La nostra proposta politica non aveva nulla a che fare con questo scenario". In ogni caso per il leader leghista di Sicilia l'aver sfiorato il 3 per cento alle amministrative di domenica con la candidatura di La Vardera è "un ottimo risultato". E i filmati registrati di nascosto e che il giovane candidato outsider potrebbe diffondere? "Non ci preoccupano, non abbiamo nulla da nascondere, abbiamo condotto una campagna elettorale ispirata ai valori della Lega. Se fosse vero che lo scopo di La Vardera era girare un servizio tv allora è lui che ha sbagliato. Ne pagherà le conseguenze. Anche d'immagine" conclude.