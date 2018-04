21 aprile 2018- 10:59 Palermo: non paga il posteggiatore e lui le danneggia l'auto, denunciato

Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha deferito all’Autorità Giudiziaria il pregiudicato 45enne S.G. per i reati di violenza privata e di danneggiamento aggravato. Lo scorso 18 aprile presso gli Uffici del Commissariato di P.S. “Oreto - Stazione” è stata raccolta la denuncia di una donna per il danneggiamento della propria autovettura avvenuto in via Bara all’Olivella. La donna, in sede di denuncia ha riferito agli agenti di avere parcheggiato il proprio autoveicolo, venerdì scorso alle ore 20.10 circa, nei pressi di Palazzo “Branciforte”, dovendo assistere con i propri figli ad uno spettacolo al Teatro Massimo. Mentre era intenta alla manovra di parcheggio, "si sarebbe avvicinato al suo veicolo un uomo, appena uscito da un’abitazione vicina, che l’avrebbe “aiutata” a parcheggiare l’auto, sebbene tale aiuto non fosse stato da lei espressamente richiesto sebbene tale aiuto non fosse stato da lei espressamente richiesto", dice la Questura.Dopo essere scesa dalla vettura, in compagnia dei propri figli ed essersi regolarmente allontanata dal luogo del parcheggio, l’uomo avrebbe borbottato alcune incomprensibili parole al suo indirizzo, probabilmente perché non gli aveva corrisposto alcunché quale corrispettivo per i suoi 'servizi'. Verso mezzanotte e mezza la donna, sempre in compagnia dei propri figli, tornando in via Bara all’Olivella per prelevare la propria autovettura, aveva notato sul posto la presenza dello stesso uomo che le si era avvicinato nelle precedenti fasi di parcheggio. Contestualmente si era accorta che la propria vettura presentava varie striature su tutta la carrozzeria. La donna ha così chiamato la Polizia. L’uomo, raggiunto presso la propria abitazione ed incalzato dagli agenti, ha confessato di essere il responsabile del danneggiamento dell’auto denunciato dalla donna. Allo stesso tempo ha consegnato ai poliziotti il cappellino che indossava quella sera e ha ammesso inoltre di essersi disfatto degli abiti che indossava, temendo di potere essere riconosciuto. Alla luce di quanto emerso l’uomo è stato denunciato all’A.G. per danneggiamento aggravato e violenza privata.