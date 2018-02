PALERMO: NUMERI IN CRESCITA PER IL BANCO FARMACEUTICO

8 febbraio 2018- 13:14

Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "Poveri assoluti, pazienti terminali, anziani, homeless, giovani, lavoratori autonomi, bambini in affido o con ritardo psicomotorio, famiglie che vivono in condizioni di estrema difficoltà: sono sempre di più, a causa della recrudescenza della crisi economica, i soggetti che non hanno i mezzi per acquistare i farmaci di cui hanno bisogno. Per fortuna a Palermo e provincia, grazie all’impegno della Fondazione Banco Farmaceutico e di Federfarma, cresce anche la capacità del volontariato di dare risposte per tutto l’anno", si legge in una nota"Sono numeri in costante aumento quelli della rete mutualistica che unisce associazioni ed enti di assistenza e volontariato e parrocchie (ad oggi salite a 24) e le farmacie (quest’anno sono diventate 72) che aderiscono alle iniziative della Fondazione Banco Farmaceutico, cui si è da poco unita la parrocchia di S. Agnese ai Danisinni che mette a disposizione anche i medici volontari che assicurano visite agli indigenti in un ambulatorio medico multispecialistico - si legge ancora -Quest’anno, in occasione della Giornata nazionale di Raccolta del Farmaco che vede Federfarma tra i principali partner, sarà possibile per tutti i cittadini di Palermo e provincia donare farmaci senza obbligo di prescrizione nelle 72 farmacie che hanno aderito (elenco su www.bancofarmaceutico.org), con queste modalità: dopodomani, sabato 10 febbraio, nelle farmacie aperte per turno, e, lunedì 12 febbraio, in tutte le 72 farmacie. I prodotti andranno consegnati ai volontari che provvederanno a smistarli alle associazioni benefiche in base ai fabbisogni indicati".Dopodomani, sabato 10 febbraio, alle ore 10, presso la Farmacia Bonsignore, in viale Regione Siciliana Nord-Ovest, 2322, conferenza stampa per promuovere l’iniziativa. Interverranno il presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia; il delegato provinciale del Banco Farmaceutico, Giacomo Rondello; e Vincenzo La Mantia, coadiutore direttivo dell’Istituto Villa Nave, che racconterà l’esperienza della farmacia solidale realizzata in questa struttura.