18 febbraio 2019- 07:19 Palermo: oggi prima tappa Treno verde di Legambiente e Ferrovie

Palermo, 18 feb. (AdnKronos) - Riprende il viaggio del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da oggi fino a mercoledì 20, sarà a Palermo per la prima tappa di un tour che si concluderà ad aprile a Milano, per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”) e puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e la sharing mobility. Oggi alle ore 11 ci sarà il taglio del nastro della tappa siciliana del convoglio ambientalista e a seguire la premiazione delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in Sicilia. Autorità, cittadini, aziende e start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione. Saranno presenti: Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde; Marco Falcone, Assessore Regionale ai Trasporti; Sergio Marino, Assessore all’Ambiente del Comune Palermo; Gaspare Nicotri, Assessore al Personale Comune di Palermo; Michele Cimino, Presidente AMAT Palermo; Domenico Caminiti, Responsabile “sharing” AMAT Palermo; Carlo Degano, Ecopneus; Massimo Scaglione, Movecoin; Alfredo Nocera, Twenty Forty, e Alessandro Tommasi, Lime.