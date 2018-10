29 ottobre 2018- 07:08 Palermo: oltre 65 mila visitatori per 'Le Vie dei Tesori' (2)

(AdnKronos) - Le Vie dei Tesori si prepara quindi all’ultimo weekend, sia a Palermo che a Catania: moltissime sorprese nei siti e un progetto speciale dedicato alle botteghe artigianali palermitane; per chiudere poi definitivamente con la Notte Bianca dell’Unesco, dal 9 all’11 novembre a Palermo, Monreale e Cefalù; in tutto sono aperti 130 luoghi a Palermo, di cui 18 su prenotazione, e una trentina a Catania. Ottime perfomance anche per i 30 siti in Nord Italia, che chiudono questa esperienza pilota a settemila presenze: aperti dieci luoghi, tra chiese e giardini nascosti, a Milano, altrettanti nell’elegante Mantova dedita all’arte; e dieci tra i borghi della Valtellina, sulle orme dell’Orlando Furioso. La più visitata è stata Mantova che totalizza 3100 visitatori in due fine settimana, solo sabato e domenica: tra i siti più amati, la dimora sontuosa del conti Magnaguti; il Brolo delle Chiodare con l’Eremo di Sant’Orsola; e la villa liberty di Tazio Nuvolari.