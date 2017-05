PALERMO: OMICIDIO ALLA ZISA, INDAGA LA POLIZIA

22 maggio 2017- 08:58

Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Omicidio a Palermo. Un uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato ucciso poco fa in via D'Ossuna, nel quartiere Zisa. L'uomo è stato colpito alla testa. Sul luogo dell'omicidio gli uomini della Polizia di Stato, la Scientifica.