PALERMO: OMICIDIO ALLA ZISA, LA VITTIMA è UN BOSS

22 maggio 2017- 09:21

Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - E' il boss mafioso Giuseppe Dainotti l'uomo ucciso questa mattina a colpi di pistola alla testa in via D'Ossuna, nel quartiere Zisa di Palermo. L'uomo era stato scarcerato nel 2014 tra le polemiche dopo una condanna per mafia.