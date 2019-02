13 febbraio 2019- 18:47 Palermo: omicidio giovane medico, gup invia atti in Procura

Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Colpo di scena nel processo per l'omicidio di Aldo Naro, il giovane medico ucciso la sera di San Valentino del 2015 nella discoteca Goa di Palermo. Oggi il gup del Tribunale di Palermo Ferdinando Sestito ha trasmesso gli atti del processo alla Procura per valutare se tre giovani buttafuori, Gabriele Citarrella, Francesco Troia e Pietro Covello abbiano fatto parte del gruppo che ha ucciso il giovane di San Cataldo. Per l'omicidio di Aldo Naro è già stato condannato un diciassettenne che, secondo gi giudici, gli ha sferrato il calcio che provocò la sua morte.Il giudice Sestito ha inviato gli atti alla procura per riaprire le indagini per concorso in omicidio per tre buttafuori della discoteca Goa di Palermo indicando proprio i nomi dei tre buttafuori. Nella stessa udienza il gup ha emesso la sentenza del processo, che si celebrava con rito abbreviato, per la rissa di quel 14 febbraio 2015 all'interno della discoteca Goa. Tre le persone condannate e sei le assoluzioni. Le motivazioni verranno depositate entro novanta giorni.