15 marzo 2019- 12:06 Palermo: omicidio padre e figlio allo Zen, in caserma presunto killer (2)

(AdnKronos) - Il presunto assassino che si è presentato in caserma è un pregiudicato di 26 anni, Giovanni C., ed è un vicino di casa delle due vittime. Abita in via Rocky Marciano, proprio a due passi dal luogo del duplice omicidio. Ha precedenti per reati di droga e rissa.