12 giugno 2019- 07:21 Palermo: ondata di calore con massima 35 gradi, allerta meteo arancione

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Prevista per oggi e domani una nuova ondata di calore a Palermo. Il livello di allerta salirà al livello 2 (arancione), che prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche "che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio. La temperatura prevista per le ore 14 sarà di 34 gradi (temperatura massima percepita: 35 gradi)". E' quanto si legge sul bollettino relativo alle ondate di calore previste per la città di Palermo, relativamente alle giornate di oggi e domani, pubblicato dal Ministero della Salute. Domani il livello di rischio scenderà ad 1 , con temperatura prevista per le ore 14 di 30 gradi (temperatura massima percepita: 33 gradi).