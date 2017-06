PALERMO: ORDINE GIORNALISTI CONVOCA LA VARDERA, INDAGINE CONOSCITIVA

15 giugno 2017- 16:54

Palermo, 15 giu(AdnKronos) - L’Ordine dei giornalisti di Sicilia ha convocato per i prossimi giorni Ismaele La Vardera, candidato a sindaco di Palermo sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Centrodestra, e battutto alle amministrative di domenica scorsa. La Vardera, che è un pubblicista, sarà ascoltato, spiegano dall'Ordine dei giornalisti, sulle notizie relative a una presunta strumentalizzazione dell’attività di giornalista nell’ambito della sua candidatura a sindaco di Palermo. "Si tratta per il momento di una indagine conoscitiva, svolta per motivi di urgenza dal Consiglio e non dal Consiglio di disciplina territoriale" spiegano dall'Ordine dei giornalisti.