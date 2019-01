7 gennaio 2019- 11:47 Palermo: Orlando a Salvini, 'Su consegna beni confiscati meno Facebook e più fatti'

Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - "Signor Ministro, meno Facebook e più fatti. Da mesi, ormai più di 6 mesi, annuncia che verrà a consegnare ai palermitani delle ville confiscate, ma oltre gli annunci niente. C'è qualche problema? Se stesse un po' meno su Facebook e un po' più al Ministero, saprebbe perché i suoi uffici non fanno la consegna. Noi, i palermitani, aspettiamo". Lo scrive sui social il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in un post in cui si rivolge direttamente al capo del Viminale. "P.s. le ricordo anche che ci sarebbero una quarantina di famiglie di palermitani nella lista di emergenza abitativa che aspettano lei per l'assegnazione di un alloggio confiscato", dice Orlando. E nel post ricorda le date in cui il vicepremier ha annunciato l'arrivo a Palermo per la consegna dei beni confiscati. "3 luglio: Vengo a Palermo a consegnare ai cittadini le ville confiscate". 12 ottobre: Vengo a Palermo a consegnare...". "1 novembre: vengo a Palermo a consegnare" e "2 gennaio: vengo a Palermo a consegnare...".