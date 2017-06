PALERMO: ORLANDO ANNUNCIA FESTA IN PIAZZA PER STASERA

12 giugno 2017- 08:47

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che veleggia verso la riconferma con il 44-45 per cento di consensi, ha annunciato nella notte una "grande festa di piazza" per questa sera alle ore 20 in piazza Bellini, la piazza accanto a Palazzo delle Aquile. "L'avremmo voluta fare in piazza Pretoria - dice - ma ci sono i lavori alla fontana e quindi abbiamo deciso di farla nella piazza accanto". Una festa "per ringraziare tutti".