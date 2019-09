5 settembre 2019- 17:19 Palermo: Orlando conferisce cittadinanza onorario a comandante carabinieri

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha conferito questa mattina, a Palazzo delle Aquile, la cittadinanza onoraria al comandante provinciale dei carabinieri colonnello Antonio Di Stasio "per l'intenso lavoro svolto da quando ha assunto la direzione del comando" "oltre per la vicinanza dimostrata ai cittadini, affiancando all’azione ordinaria di contrasto e prevenzione dei reati, il partecipe dialogo con il territorio, con particolare attenzione al centro storico e ai quartieri di periferia, tra gli altri significativamente Brancaccio e San Filippo Neri". "Questo – ha detto Orlando – è un riconoscimento personale ma è anche un riconoscimento per l’Arma dei Carabinieri che quotidianamente lavora per l’affermazione dei valori e della cultura della legalità attraverso brillanti operazioni di repressione alla criminalità e allo straordinario impegno per la promozione delle regole nei diversi quartieri della nostra città con l’importante coinvolgimento della società civile e della scuola".