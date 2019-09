5 settembre 2019- 17:19 Palermo: Orlando conferisce cittadinanza onorario a comandante carabinieri (2)

(AdnKronos) - "Grazie signor sindaco, grazie Palermo - ha commentato il colonnello Di Stasio - Vado via con un arrivederci sincero profondamente commosso per l’alto riconoscimento che dedico a tutti i carabinieri di Palermo perché senza di loro non sarei qui oggi, a mia moglie e alle mie figlie per avermi sostenuto e ai miei genitori per i sacrifici fatti. Grazie di vero cuore!". Il comandante ha poi salutato i bambini del quartiere Zen, che aveva invitato per l’occasione. Alla cerimonia erano presenti le massime autorità civili e militari.