PALERMO: ORLANDO, GRAZIE A PARTITI CHE HANNO CREDUTO IN QUESTA ESPERIENZA

12 giugno 2017- 08:53

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Ancora non abbiamo il risultato finale, mi sembra che comunque siamo messi bene, e quindi aspettiamo di avere la conferma definitiva. Mi sembra che i dati che arrivano confermano che forse ce l'abbiamo fatta". Lo ha detto il sindaco uscente di Palermo Leoluca Orlando, tornando a parlare quasi all'alba, con i giornalisti nel comitato elettorale di piazza Borsa. Al momento Orlanso si attesta intorno al 45-46 per centi. "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato e confermare che è stato frutto di un impegno generoso - ha detto - in primo luogo di tutti coloro che sono candidati, non sapendo ancora chi è stato eletto e chi no. Poi faremo un applauso a chi verrà eletto".Orlando ringrazia anche "le anche le forze politiche e i partiti che hanno creduto in questa esperienza". "E ringraziare per l'ultima volta il Consiglio comunale passato per come si è comportato e il suo presidente Totò Orlando", aggiunge. "Ci auguriamo che nei prossimi cinque anni ci sia lo stesso spirito collaborativo degli anni passati".