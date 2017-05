PALERMO: ORLANDO, GRAZIE A PD CHE HA CAPITO MIO IMPEGNO

30 maggio 2017- 13:44

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Ho un ruolo istituzionale e devo avere rapporti con il governo regionale e con quello nazionale, io non ho partito ma ringrazio il Pd per avere capito il senso del mio impegno. E il senso del mio impegno è completare un percorso per diventare a pieno titolo da capitale della mafia a capitale della cultura. La cultura dei diritti". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a Palermo, durante un incontro elettorale alla presenza del ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. in appoggio alla sua candidatura. "Il grado di mobilità in una città è la misura di quanto modernizzi, e noi abbiamo le risorse per continuare questo percorso. In questa città manca l'autostima perché si e' sempre puntato sui difetti - dice ancora il primo cittadino e candidato a sindaco - dobbiamo invece puntare sui suoi pregi. Palermo è una città che si è messa in cammino".