5 giugno 2019- 15:04 Palermo: Orlando, 'in viale del Fante sorgerà un Palascherma'

Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "Palermo avrà il suo Palascherma, che sorgerà presso il vecchio Centro stampa di viale del Fante". Lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Palermo Leoluca Orlando durante la conferenza stampa di presentazione dei Campionati italiani assoluti olimpici e paralimpici di scherma che si terranno in città da domani, giovedì 6 giugno, a domenica 9 giugno. Orlando ha anche ringraziato la Federazione italiana scherma per aver designato il capoluogo siciliano come capitale della scherma per il 2019, ricordando che le manifestazioni sportive in città non termineranno con la conclusione degli Assoluti ma proseguiranno sino a fine anno. "Palermo aspira ad essere città di scherma - ha detto - Niente più della scherma evoca le persone, l’idea di comunità e condivisione".