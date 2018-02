PALERMO: ORLANDO INCONTRA AMBASCIATORE UNGHERIA KOHUT

1 febbraio 2018- 09:27

Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha incontrato ieri a Palazzo delle Aquile l’Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d’Ungheria, Balazs Kohut. "Nell'ottica del rafforzamento dell'integrazione europea, della cooperazione fra gli Stati e le comunità e la diffusione dei valori fondanti dell'Unione – ha dichiarato Orlando - creare legami e collaborazione fra Palermo e la Sicilia da un lato e l'Ungheria dall'altro sarà certamente un valore aggiunto. A partire dalle possibili collaborazioni culturali legate a Palermo capitale della cultura, questo incontro è servito a gettare le basi per nuove relazioni e scambi".L’Ambasciatore ha comunicato al sindaco la volontà e l’impegno a promuovere relazioni commerciali e imprenditoriali tra l’Ungheria e Palermo, esprimendogli la stima ed i migliori auguri per l’anno 2018 e per i compiti che lo aspettano come Primo Cittadino della Capitale Italiana della Cultura. “Sarebbe un onore per il mio Paese , storicamente legato alla Sua terra – ha sottolineato l’Ambasciatore - aderire e partecipare con dei progetti condivisi, alle iniziative previste, nel corso del 2018 per celebrare il ruolo culturale nazionale di Palermo”.