4 novembre 2019- 15:46 Palermo: Orlando incontra ministro giustizia tedesco

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Il ministro della Giustizia del Land tedesco Peter Biesenbach, insieme a una delegazione di magistrati e poliziotti della Renania Westfalia, è stato ricevuto questa mattina, a Villa Niscemi, dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Il ministro tedesco è in città per una serie di incontri fra i rappresentanti del sistema investigativo-repressivo della Germania e i vertici degli uffici giudiziari di Palermo, rappresentati dal procuratore generale Roberto Scarpinato, dal primo presidente della Corte di Appello Matteo Frasca e dal procuratore capo Francesco Lo Voi."L'esperienza di legalità e contrasto alle mafie e al crimine organizzato nella nostra città - ha detto Orlando - ha un punto fermo nell'alta professionalità della magistratura e delle forze dell'ordine che hanno pagato un costo altissimo di vite umane. La convenzione Onu sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo nel dicembre 2000, ha costituito e costituisce una conferma dell'impegno per la legalità nella nostra città e richiama l'esigenza di un approccio internazionale e di un profondo cambiamento culturale di cittadini ed istituzioni. Sono tutti elementi che hanno trovato riscontro a Palermo e che oggi sono un modello in Germania e nel mondo".