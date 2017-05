PALERMO: ORLANDO, INIZIA SECONDO TEMPO, INDIETRO NON SI TORNA

17 maggio 2017- 20:16

Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - "Palermo è cambiata e vuole continuare a cambiare. Inizia un secondo tempo, ma il film è sempre lo stesso. Ringrazio gli assessori uscenti per lo straordinario lavoro fatto, ma c’è bisogno di mandare un messaggio: il positivo che si è fatto deve essere innovato, indietro non si torna. Il percorso di cambiamento prosegue". Lo ha detto il sindaco di Palermo e ricandidato alla guida della città alle amministrative di giugno, Leoluca Orlando, presentando i primi quattro componenti della sua nuova squadra in caso di vittoria alle elezioni comunali. Ma dal primo cittadino arriva anche una stoccata a Confindustria. Un esponente di spicco dell’associazione palermitana degli industriali, Giuseppe Todaro, infatti è stato designato assessore da Fabrizio Ferrandelli. "Tutto quello che serve a a fare chiarezza – ha commentato il professore – mi fa felice. Anche questo è un contributo alla chiarezza".