PALERMO: ORLANDO, NAVE ERA AFFONDATA E DA DIPENDENTI COMUNE GRANDI SACRIFICI

17 maggio 2017- 20:16

Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - "Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare sul fronte della Polizia municipale e sull’organizzazione della macchina comunale perché eravamo in una condizione di emergenza. Il personale comunale, che voglio ringraziare, ha vissuto in questi anni i sacrifici maggiori. La nave del Comune era affondata, ma i dipendenti non hanno chiesto il riconoscimento dei loro diritti. E arrivato il tempo che possano avere un riferimento forte". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ricandidato per la quinta volta alla guida della città alle amministrative di giugno, presentando il suo assessore designato all’Organizzazione e al personale comunale Gaspare Nicotri, ex segretario generale del Comune di Palermo. "Voglio che nei prossimi cinque anni ci sia la massima attenzione alla Polizia municipale e alla macchina comunale per una complessiva riorganizzazione" ha aggiunto Orlando, spiegando che il neo assessore designato non "ha fatto in tempo ad arrivare a Palermo oggi".