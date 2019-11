5 novembre 2019- 11:41 Palermo: Orlando, 'Pignatone fa parte della storia della città'

Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - “Il procuratore Pignatone con la sua attività fa parte della storia di Palermo. La sua esperienza resta un contributo alla storia della legalità del Paese e alla liberazione della nostra città dal governo della mafia. Cosa nostra c’è ancora, esiste ed è pericolosa ma è anche importante dite che non governa più la città”. A dirlo è stato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Giuseppe Pignatone, ex procuratore di Roma e presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.“Il grande cambiamento culturale di Palermo - ha aggiunto - si deve sicuramente all’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura, a persone come Pignatone e a chi ha dato la vita per questo obiettivo, ma anche ai palermitani che con il loro coraggio hanno contribuito a questo cambiamento”.