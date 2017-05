PALERMO: ORLANDO SCEGLIE I PRIMI QUATTRO ASSESSORI TRA IMPRENDITORI E NEL TERZO SETTORE

17 maggio 2017- 09:29

Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Imprenditori ma anche importanti esponenti del Terzo settore. Ecco i primi assessori scelti dal sindaco uscente di Palermo, Leoluca Orlando che oggi ha presentato le liste in vista delle amministrative di giugno. Ecco i primi nomi: la nota imprenditrice Jolanda Riolo, proprietaria di una concessionaria di auto tra le più grandi in Sicilia, Giuseppe Mattina, tra i punti di riferimento siciliani del Terzo settore, del centro Don Calabria, Antonino Gentile, ex direttore dell’Agenzia delle entrate di Palermo. E Gaspare Nicotri, ex segretario generale del Comune di Palermo e di Catania.