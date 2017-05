PALERMO: ORLANDO, USCITI DA EMERGENZA E ORA PORTARE AVANTI LAVORO AVVIATO (2)

17 maggio 2017- 10:16

(AdnKronos) - "Vogliamo realizzare una città dei diritti, della cittadinanza, della partecipazione e dell’uguaglianza nella diversità coltivando la cultura dell’accoglienza espressa nella “Carta 2015” - prosegue Leoluca Orlando - Continuando il cammino intrapreso per ridurre il numero di persone in condizione o rischio di povertà, vogliamo mettere a frutto il lavoro avviato con il PON Metro e le somme disponibili per l’inclusione, soprattutto rivolte a famiglie, giovani coppie e persone fragili. Continuando il lavoro avviato per dare a tutti un tetto, che vuol dire dare a tutti dignità. Proseguendo nella consegna di alloggi ricavati da beni confiscati e nello sviluppo di politiche per l’autorecupero, l’housing sociale e percorsi di regolarizzazione. Continuando il lavoro già avviato per riconoscere diritti, primo fra tutti quello all’autonomia, ai cittadini con disabilità. Garantire e rafforzare i servizi, agire come attore politico perché tutta l’Amministrazione pubblica riconosca i diritti socio-sanitari al di fuori di mere logiche finanziarie"."Vogliamo realizzare la città del lavoro come diritto e del diritto all’impresa difendendo e promuovendo occupazione e poli strategici dai cantieri navali a TLC - dice ancora il primo cittadino uscente - Continuando a rafforzare i servizi per le imprese, per l’autoimprenditorialità, per il microcredito e continuando ad essere presenti ed attivi ogni qualvolta dei posti di lavoro siano messi a rischio. Continuando a promuovere il recupero di spazi importanti come la Fiera del Mediterraneo, attivando nuovi servizi per l’impiego dei giovani, delle donne e di coloro che hanno perso il lavoro e hanno difficoltà a trovarne uno nuovo. Continuando a lavorare per dare nuove regole e nuovi strumenti ai mercati della città, quelli storici e quelli rionali, dotandoli di servizi e favorendo l’accesso di cittadini e turisti".