PALERMO: ORLANDO, USCITI DA EMERGENZA E ORA PORTARE AVANTI LAVORO AVVIATO (3)

17 maggio 2017- 10:16

(AdnKronos) - "Vogliamo rafforzare l’idea di una città “casa comune” fatta di quartieri e non divisa fra centro e periferie con sempre più efficienti servizi alla mobilità sostenibile. Realizzando i servizi e le opere previste nei tanti progetti nazionali e comunitari che in questi anni abbiamo avuto approvati e già finanziati in tutti i quartieri della città, da nord a sud, dal mare alla Conca d’Oro. Nuove scuole, nuovi impianti sportivi diffusi, nuovi spazi verdi, nuovi spazi aggregativi per giovani e anziani con crescente attenzione ai bambini - dice Orlando - Vogliamo realizzare una città più ecologica, più sicura e più sostenibile. Continuando il lavoro intrapreso per eliminare problemi vecchi come quelli degli allagamenti completando le opere avviate anche per disinquinare il mare. Vogliamo realizzare lungo la costa, nelle borgate marinare, porticcioli a servizio della piccola pesca e del diporto turistico, creando nuova economia e nuove opportunità di lavoro. Vogliamo proseguire il lavoro avviato per dare alla città servizi efficienti di pulizia e decoro, insieme al rilancio della raccolta differenziata".E ancora: "Vogliamo proseguire nel lavoro di riapertura e valorizzazione dei parchi e delle riserve della città con attenzione anche ai nostri amici animali: della Favorita, dell’Uditore, di Capo Gallo, delle aree marine e riserve, recuperando il parco Cassarà chiuso per errori del passato ed istituendo nuovi parchi come Villa Turrisi e Riserva Reale. Vogliamo proseguire a creare spazi di socialità e vivibilità con le pedonalizzazioni, anche fuori dal centro storico, nelle borgate marinare e ovunque possano contribuire, come avvenuto nel Cassaro alto, lungo via Roma e in via Maqueda, alla rinascita economica. Vogliamo continuare a costruire una città educativa. Continuando a dare risorse e dignità alla Scuola cittadina, prima di tutto completando la rigenerazione di edifici e spazi e la riapertura di nuove aule. Rafforzando il legame fra la scuola e la città costruito con tante manifestazioni ed iniziative e ponendo la scuola al centro del percorso di crescita di tutti e di tutte".